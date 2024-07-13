Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Власти Украины пытаются скрыть данный факт.

Среди боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области зафиксировали вспышку желудочно-кишечной инфекции, из-за которой уже умерли 13 человек. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой источник в пророссийском подполье Херсона.

«В 123-ю бригаду ВСУ, расквартированную на правом берегу Днепра Херсонской области, направлены медицинские работники из Одессы, так как в районе 10 июля среди ее личного состава был зафиксирован скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией», — рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что 13 человек скончались, а в критическом состоянии находятся около 80.

Местные власти стараются скрыть данный факт, а командование ВСУ пытается отправить заболевших в тыл, но заменить их некем.

Прежде в Херсоне зафиксировали вспышку холеры, которой заболели как боевики ВСУ, так и гражданское население. Киевский режим также пытался избежать распространения информации, поэтому в диагнозах пациентов намерено указывали брюшной тиф.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российское оборонное ведомство изучает обнаруженные в лабораториях Незалежной 240 патогенов серьезных заболеваний, среди которых есть холера и сибирская язва.