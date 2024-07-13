Больше не один: Джонни Депп обрел счастье с русской девушкой
Актер Джонни Депп замечен на прогулке с девушкой из России
Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya
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Популярный артист смог наконец найти любовь после громкого расставания с актрисой Эмбер Херд.
Знаменитый голливудский актер Джонни Депп, переживший скандальный развод с актрисой Эмбер Херд, замечен в компании русской девушки. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Карьера артиста сильно пострадала после разбирательств с бывшей супругой, которая обвинила его в домашнем насилии. Звезде «Пиратов Карибского моря» потребовалось несколько лет, чтобы очистить свою репутацию и вновь появиться на большом экране.
Теперь, судя по всему, актер полностью пришел в себя и, наконец, решил наладить свою личную жизнь, снова обретя любовь и счастье. Уже второй раз его замечают вместе с некой девушкой из России.
Впервые пару увидели на концерте британского гитариста Джеффа Бека в Праге в 2022 году. Аудитория не могла поверить, что роман с эффектной блондинкой окажется серьезным, однако совсем недавно поклонники застали влюбленных на вертолетной площадке в США.
Красивая девушка шла под руку вместе с артистом, а он, в свою очередь, нежно смотрел на избранницу. Актер улыбался и гладил любимую по волосам.
О потенциальной невесте актера известно совсем немного — девушку зовут Юлия и она родом из России. Согласно информации в Сети, она владеет собственным салоном красоты в Чехии.
К сожалению, «светить» своими новыми отношениями Джонни Депп не намерен. Возможно, скандал с экс-супругой, так сильно повлиявший на жизнь актера, подтолкнул его к большей скрытности.
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