В Нигерии вспышка неизвестного заболевания: что известно на данный момент

Роспотребнадзор держит на контроле данные о неизвестном заболевании в Нигерии

Фото: www.globallookpress.com / Shen Bohan

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Роспотребнадзор держит информацию на контроле.

В Нигерии зарегистрирована вспышка ранее неизвестного заболевания, пострадали уже более 50 человек. Роспотребнадзор тщательно изучает всю информацию и держит ситуацию на контроле, как сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии», — заявили представители.

Пока официально власти страны не комментируют данные о больных, но по неофициальным источникам проходит информация, что вспышка зарегистрирована в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе.

В ведомстве отметили, что у неизвестного заболевания есть ряд симптомов — подъем температуры тела, желтуха, головная боль и проблемы с ЖКТ. Пока неизвестны причины возникновения болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщал последние данные о заражении россиян ботулизмом. Двое пациентов скончались. Такого уровня заболеваемости не было с середины 1990-х годов. Зараженные в июне фиксировались в 11 субъектах России. Причиной заболевания ботулизмом стала фасоль, которая закупалась за рубежом.