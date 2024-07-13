Вышедший из тюрьмы мужчина обнаружил в захламленной квартире мумию пенсионерки
Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger
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Пожилая женщина умерла больше полугода назад.
В Санкт-Петербурге обнаружен мумифицированный труп пожилой женщины. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Тело было найдено в доме на Богатырском проспекте: пенсионерку обнаружил владелец квартиры, только вернувшийся из тюрьмы. Сперва умершая проживала вместе с его матерью, однако родительница ушла из жизни три года назад.
Спустя некоторое время не стало и ее подруги — по первоначальным данным, тело пролежало в одной из комнат больше полугода, превратившись за это время в мумию.
Известно, что пенсионерки состояли в организации «Свидетели Иеговы»*. Как отметил источник, квартира находится в ужасном состоянии и больше похожа на «мусорку». Женщины жили в ней, пока наследник был заключен в местах лишения свободы.
На месте найдены документы умершей — обнаружено пенсионное удостоверение. Сейчас тело направлено в морг.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленобласти обнаружили мумифицированный труп пенсионерки.
* — запрещенная в РФ экстремистская организация