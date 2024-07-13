«Вот мой ответ»: Байден прокомментировал снятие своей кандидатуры на выборах

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Американский президент также оправдался за свои частые ошибки.

Президент США Джо Байден признал, что довольно часто допускает ошибки, однако не собирается выходить из предвыборной гонки. Об этом он заявил в ходе своего выступления на митинге в штате Мичиган 12 июля.

Политик понимает, то сейчас к нему и его самочувствию приковано всеобщее внимание, но он хочет дойти до конца.

«Вы, возможно, видели, что недавно было много домыслов. Как поступит Джо Байден? Останется ли он в гонке? Выйдет ли он? Вот мой ответ: мы участвуем в выборах и победим. Я не собираюсь это менять», — высказался он.

При этом политик добавил, что он не единственный, кто ошибается. Он также указал на упущения со стороны его оппонента и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Байден не понимает, почему пресса не уделяет такого внимания представителю республиканцев и обсуждает только его одного.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько осталось Джо Байдену на посту лидера США.