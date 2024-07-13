Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Какие плюсы несет в себе эта валюта будущего?

Использование цифрового рубля поможет снизить уровень преступности. Об этом, а также о других преимуществах новой формы российской национальной валюты рассказал финансовый эксперт Дмитрий Андрущенко в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, новое платежное средство работает на основе технологии блокчейн. Это значит, что каждый цифровой рубль представляет собой уникальный цифровой код, по которому можно отследить историю транзакций.

В будущем государство планирует использовать именно цифровые рубли для оплаты бюджетных расходов. Например, расчетов с подрядчиками и поставщиками по госконтракту.

Для каждой суммы будет определена цель, на которую их можно потратить. Например, закупка продуктов питания для социальных учреждений.

«Это исключит возможность нецелевого расходования средств, снизит уровень коррупции. Компаниям, которые готовы играть по правилам, конечно же, будет проще это делать», — рассказал эксперт.

Банк России будет применять особую технологию, позволяющую обеспечить защиту информации при расчетах цифровыми рублями. Распоряжаться новым кошельком сможет только его владелец. Это, прежде всего, обеспечит защиту граждан от мошенников.

Андрущенко добавил, что цифровой рубль можно использовать наряду с привычными наличными и безналичными платежами.

«Тарифы цифрового рубля значительно ниже существующих комиссий за эквайринг и систему быстрых платежей. Это позволит снизить издержки», — говорит финансовый эксперт.

Для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными, а лимиты станут больше: до 300 тысяч рублей в месяц. Что касается бизнеса и компаний, то использование цифрового рубля позволит решать собственные задачи и оптимизировать бизнес-процесс.

Например, автоматизировать расчеты с контрагентами, сокращать время перечисления платежей.

Кроме того, цифровыми рублями можно будет рассчитываться со странами, которые также выпускают свои цифровые валюты. В таком случае они станут равноправными участниками новой платежной системы для трансграничных расчетов.

К пилотному запуску цифрового рубля в России на данный момент уже присоединились 16 банков, а еще порядка 17 финансовых учреждений подали заявки и сейчас готовят оборудование, чтобы участвовать в тестировании платежного инструмента.

Ранее 5-tv.ru писал, что БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых нацвалютах.