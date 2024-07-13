Больше, чем у Боярского: какая пенсия у Сергея Селина из «Улиц разбитых фонарей»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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На заслуженный отдых актер отправился не в 60, а в 63 года.

Пенсия заслуженного артиста России Сергея Селина составляет 37500 рублей. Об этом актер рассказал в беседе с порталом aif.ru, отметив, что готовился к любой возможной сумме и заблаговременно позаботился о своем будущем.

Селин прославился благодаря роли старшего лейтенанта милиции Дукалиса в известном сериале «Улицы разбитых фонарей».

Популярность, большие гонорары и частые съемки позволили ему заранее создать для себя финансовую подушку безопасности. Сейчас актер сдает в аренду недвижимость, благодаря чему получает дополнительный доход.

Примечательно, что социальная денежная выплата у Селина должна была быть больше. Ему, как заслуженному артисту РФ, в отличие от артистов из столицы, не дают дополнительную надбавку к пенсии в размере 30 тысяч за полученное звание.

«Добавку мне не платят. Насте Мельниковой все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный. Ну, ничего страшного», — сказал Сергей Селин.

Он также отметил, что вышел на пенсию на три года позже положенного. На заслуженный также уже отправился и знаменитый актер Михаил Боярский. Только вот его пенсионная выплата в Санкт-Петербурге составляет 27350 рублей.

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