Умные лампочки и шторы: как обезопасить дом от воров во время отпуска

Чтобы избежать ограбления, не публикуйте фото из отпуска до возвращения домой

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Какие умные гаджеты помогут избежать кражи с проникновением в жилище?

Не стоит делиться фотографиями из отпуска до своего возвращения домой, чтобы не нарваться на злоумышленников. Об этом пишут «Известия».

Грабители могут воспользоваться ситуацией и совершить кражу у вас дома. По этой причине не стоит также рассказывать в соцсетях о своих планах на отдых.

«Если профиль в социальной сети общедоступный, опубликованные фотографии из аэропорта или с пляжа могут подсказать злоумышленникам, что дома никого нет», — рассказал эксперт Виталий Дубынин в беседе с журналистами.

Воры не дремлют и активизируются как раз летом и во время новогодних праздников. Также стоит ограничить доступ к своей странице.

Кроме того, на телефоне у многих включена геолокация, которая все равно может выдать ваше истинное местоположение, если вы решите поделиться публикацией в личном блоге. Поэтому ее лучше сразу отключить.

Помимо соцсетей, злоумышленники обращают внимание и на переполненные почтовые ящики у вас в доме, на тишину в квартире и отсутствие света. Попросите своих родственников или соседей присматривать за вашим домом и периодически забирать письма из ящика.

Если некому присмотреть за вашим жильем, то можно воспользоваться функциями умного дома, включающие в себя разного рода датчики. Они позволяют следить за тем, что происходит у вас в доме, а также может создавать эффект присутствия.

Если что-то случится, то на ваш смартфон придет уведомление. Например, о разбитом окне или открытой двери. Также эти устройства могут включить сигнализацию, чтобы отпугнуть воров.

Что касается эффекта присутствия, то вы можете установить умные лампочки, которые по сценарию будут включать и выключать свет, когда вам необходимо. Кроме того, существуют и умные шторы, которые скроют обстановку в доме и смогут автоматически открываться и закрываться.

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