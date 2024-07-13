Появятся новые обвиняемые: в СМИ появились детали дела экс-замминистра обороны Иванова

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Harald Dostal

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В данный момент против бывшего чиновника возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.

Новые обвиняемые могут появиться в деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на постановление Басманного столичного суда.

Судя по данным, уголовное дело возбуждено по ч. 6, ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере — Прим. ред.) против Тимура Иванова, а также предпринимателя Сергея Бородина и некоторых неустановленных лиц. Кроме того, обвинение по той же статье также распространилось и в отношении бизнесмена Александра Фомина.

В данный момент мера пресечения фигурантов уголовного дела заключается в помещении под стражу до 23 сентября, все активы подозреваемых арестованы. Решение было принято 20 июня, как ранее рассказывал 5-tv.ru.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение о его аресте сроком на два месяца, до 23 июня. От должности Иванов был отстранен 24 апреля по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу.

По версии следствия, экс-замминистра вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд военного ведомства.