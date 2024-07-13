Самый богатый человек мира сделал ставку: Маск пожертвовал деньги штабу Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano

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Ранее предприниматель не собирался отдавать предпочтение кому-либо из кандидатов, однако теперь сделал выбор.

Знаменитый миллиардер и владелец социальной сети X Илон Маск выделил денежные средства в поддержку предвыборной кампании бывшего лидера США Дональда Трампа, баллотирующегося на новый срок. Об этом стало известно Bloomberg.

По информации источников, один из богатейших предпринимателей помог кандидату в президенты в «колеблющихся штатах». Размер щедрого пожертвования не разглашается, однако известно, что Маск выделил крупную сумму.

Как пишет Bloomberg, подобный шаг является «серьезным ходом» для бизнесмена. Поступок подчеркивает влияние магната, чей капитал составляет больше 263 миллиардов долларов.

Кроме того, предприниматель таким образом превращается из «самопровозглашенного независимого политика» в фигуру, которая на постоянной основе использует собственную социальную сеть для пропаганды своих взглядов и нападок на Демократическую партию.

«Маску еще предстоит публично поддержать кандидата на выборах 2024 года. Ранее в этом году он заявил, что не планирует финансировать ни Трампа, ни Байдена, однако его решение „открыть кошелек“ дает ему возможность стать финансовым авторитетом для республиканцев», — сказано в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мир готов к возвращению Трампа в Белый дом после турне Орбана.