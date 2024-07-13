Стоимостью 10 милионов долларов: активисты намерены отобрать дом Киркорова в Майами

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Активистов из США возмутило то, что артист посетил ДНР.

У народного артиста РФ Филиппа Киркорова могут возникнуть проблемы. По слухам, активисты из Нью-Йорка намерены отобрать у него дом в Майами и запретить ему въезд в США.

В Сети поговарвают, что недовольные направили жалобу в американское Министерство юстиции и финансов. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

Причиной могло стать то, что несколько месяцев назад Король российской эстрады приехал в ДНР, где выступил перед пациентами больницы Горловки.

Тот самый особняк, на который нацелились активисты, находится в штате Флорида. Виллу площадью 800 квадратных метров певец приобрел еще 13 лет назад. Там находится огромный бассейн, зона барбекю, небольшой автопарк, а также отдельный дом для прислуги.

На американских рынках его вилла оценивается в десять миллионов долларов (примерно 630 миллионов рублей).

По слухам, артист переписал свой особняк на сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, у которых двойное гражданство.

Пока Филипп Киркоров никак не прокомментировал данную ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пользователи в соцсетях раскритиковали Филиппа Киркорова за съемки в рекламе бренда бытовой химии.