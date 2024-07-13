«Не дрогнет»: Китай пообещал ответить на визовые санкции США

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КНР не намерен терпеть грубое «нарушение международного права».

Китай заявил о своей готовности симметрично ответить на визовые санкции США в отношении ряда китайских чиновников. Об этом сообщил в беседе с изданием ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

Он отметил, что введение ограничительных мер является «грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений».

По словам пресс-секретаря, вопросы, которые касаются Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), Тибетского автономного района (ТАР) и Гонконга, касаются исключительно Китая и «ни одно зарубежное государство не имеет права вмешиваться в них».

«Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», — подчеркнул Лю Пэнъюй.

Он также призвал Штаты «прекратить дискредитацию» и снять санкции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экономическая война c Евросоюзом (ЕС) может нанести ущерб Китаю.