Германия готовится к войне с РФ: вскрылись детали секретного плана немцев

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Бундесвер разработал оперативный порядок действий для мнимого наступления РФ.

Бундесвер — Вооруженные силы ФРГ — разработал особый «секретный план» на случай мнимого военного конфликта с Россией. Об этом пишут иностранные издания Bild и Der Spiegel.

Подготовленная тактика предполагает порядок определенных действий властей при угрозе переброски войск НАТО на восточный фронт альянса. План получил название Operationsplan Deutschland — в нем идет речь о создании «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры».

«Вы должны поставить в своем ежедневнике отметку о 2029 годе! До этого времени предстоит проделать еще много работы, мы тоже должны быть готовы», — цитирует Bild слова генерального инспектора ВС Германии Карстена Бройера, опасающегося якобы планирующегося наступления России к концу десятилетия.

В случае необходимости из Нидерландов, Бельгии и ФРГ на восточный фланг НАТО будут переброшены около 800 тысяч военнослужащих в течение трех-шести месяцев. Кроме того, Бундесвер намеревается перевезти порядка 200 тысяч машин и тяжелой техники, сообщают в Der Spiegel.

Германия должна будет стать «узловым пунктом» альянса в Европе. Предполагается, что многие автомобильные дороги будут перекрыты и использованы для военных целей. Ключевую роль должна сыграть автомагистраль А2.

Известно, что план также включает в себя строительство специальных лагерей для пленных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в НАТО заявили о дальнейшем продвижении на Восток.