В Москве арестована известный бизнес-коуч по делу о мошенничестве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc; 5-tv.ru

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Известная «тренер по инвестированию», ее супруг и подруга отправились в СИЗО.

Хорошевский суд Москвы арестовал известного «бизнес-коуча» Наталию Закхайм, ее супруга Андрея Краснова и их сообщницу Любовь Струлеву. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«Компания» проходит по делу о мошенничестве — сейчас группе вынесена мера пресечения, согласно которой все трое пробудут в СИЗО до 29 августа.

«В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по терм эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (часть четвертая статья 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Закхайм в 2021 году вместе с мужем, сыном и бизнес-партнером Струлевой разработала специальный курс, который создал у покупателей ложное впечатление о возможности инвестировать.

«Однако взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию сообщники не исполняли, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению», — отметили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Так, деятельность преступной группы была направлена на хищение денежных средств мошенническим путем. Стоимость особого тренинга доходила до одного миллиона рублей. Пострадали трое человек — их ущерб превышает 2,5 миллиона.

Сейчас следствие устанавливает все «эпизоды» преступной деятельности группы, а также всех потерпевших. Также скоро должна быть вынесена мера пресечения сыну Закхайм.

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