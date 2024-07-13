Это не магия, это психосоматика: как эмоции влияют на здоровье человека

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Тревоги и стресс могут сильно подорвать работу организма. Что делать в ситуации, когда негатив уже стал частью жизни?

Регулярный стресс и переживание негативных эмоций сказывается на самочувствии организма. Об этом сообщила в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru врач-психосоматолог Екатерина Тур.

«Действительно, эмоции напрямую влияют на то, как мы себя физически ощущаем. Психосоматика сегодня — это наука, которая изучает как раз-таки влияние эмоций на состояние, здоровье организма. И на сегодняшний день выходят качественные исследования, которые доказывают в первую очередь влияние тревоги на организм», — отметила специалист.

По словам эксперта, кратковременный стресс может быть полезной частью в тренировке своей психики. Однако постоянная концентрация на переживаниях — вредят здоровью.

Нередко бывает так, что у человека возникают болевые синдромы по всему телу, напряжение, а также понижение или повышение давления.

«Как только стресс становится не кратковременным, а постоянным — вот все эти переживания действительно влияют на работу вашего организма», — объяснила Тур.

В первую очередь при регулярной тревоге нарушается функция вегетативной нервной системы.

Психосоматолог подчеркнула, что для хорошего самочувствия необходимо уметь отпускать переживания. Для этого она порекомендовала простую медитацию.

«И очень полезно в конце дня включить спокойную музыку, которая вам нравится, занять где-то удобное положение, а лучше полулежа. Отключить все ваши мысли и просто погрузиться в музыку и созерцание вашего внутреннего состояния», — посоветовала Тур.

Вместе с этим расслабляющем занятием и тренировкой организма, человек научится снижать уровень тревоги и управлять своими мыслями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что негативные эмоции и полученный отрицательный опыт могут породить болезни в будущем.