«Она вела праздный образ жизни»: Шоуа честно рассказал о конфликте с Талышинской

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Артист покинул знаменитый дуэт «Непара» в 2012 году.

Известный певец Александр Шоуа покинул группу «Непара» из-за многочисленных недопониманий с солисткой Викторией Талышинской. Об этом артист рассказал в программе на YouTube-канале.

Дуэт с Викторией Талышинской был образован в 2002 году, в 2003-м вышел первый дебютный альбом коллектива.

Музыка исполнителей быстро полюбилась слушателям, и группа очень скоро стала подниматься в чартах. Однако в 2012-м Александр принял решение начать сольную карьеру, оставив певицу.

Как признался музыкант, между ним и Викторией постоянно были конфликты.

«Я же не мог ничего себе позволить, был полностью занят тем, что жил чужую жизнь. Я находился внутри проекта, где половина музыки исполнялась девушкой. И от нее зависело очень многое. А она в этот момент вела достаточно праздный образ жизни… весьма праздный, я бы так сказал», — сказал Шоуа.

«Разборки» с Талышинской продолжаются и по сей день. Несмотря на то, что артисты предпринимали попытку воссоединится, наладить отношения у них не вышло.

Кроме того, как отметил исполнитель, никакие письменные обязательства и договоры не могли спасти группу от постоянных разбирательств. Так как «нестабильная» и «достаточно сильная в своем характере» солистка Виктория не стала бы смотреть на какие-либо контракты.

«Я устал от постоянной борьбы, от того, что мы ничего не записываем, потому что второй половине ничего не нужно. У нее все есть. А мои стремления, они направлены как раз на поиск», — признался Александр.

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