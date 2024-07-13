Путь свободен? Экс-супруга Бена Аффлека в тайне рада его разводу с Джей Ло

Фото: www.globallookpress.com / CraSH

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Какие новые возможности появятся у Дженнифер Гарнер?

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер экс-супруга Бена Аффлека втайне рада его разводу с Дженнифер Лопес. Об этом сообщает портал Life & Style.

Как сообщает источник, Гарнер с самого начала общалась с Лопес только ради Аффлека и всегда натягивала улыбку в ее присутствии. Но сейчас в этом нет такой необходимости.

«Джен была чрезвычайно терпимой. Она всегда находила способ прикусить язык и быть любезной с Джей Ло, когда находилась с ней в одной комнате. Но, по правде говоря, они как масло и вода: вы не могли бы найти двух более разных людей», — говорится в материале.

По информации зарубежных таблоидов, экс-супруги все чаще проводят время вместе. Гарнер активно помогает Аффлеку с разводом, и они даже живут поблизости.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Дженнифер Лопес хочет забрать при разводе у Бена Аффлека половину состояния.