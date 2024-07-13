Встретили бурными аплодисментами: Чичерина выступила перед бойцами в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Рок-певица — частый гость там. Она не только пытается подбодрить дух солдат, но и отправляет на передовую гуманитарную помощь.

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила на концерте, который организовали для военнослужащих группировки войск «Восток» из Бурятии в тыловом районе в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

На сцене знаменитость спела авторские песни патриотической тематики и теми, которые были написаны по стихам известного писателя Александра Проханова. Также присутствующим спели хиты и других музыкантов.

Каждую композицию бойцы встретили бурными аплодисментами. А после подарили певице букет. Чичерина тепло пообщалась с солдатами и сделала с ними пару совместных кадров, а после отправилась в полевой храм.

К слову, артистка не первый раз выступала для бойцов. Она регулярно приезжает в зону спецоперации. Она пытается поднять не только моральный и боевой дух солдат, но и помогает гуманитарной помощью.

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