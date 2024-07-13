Синхронизация чувств: что заставляет людей влюбляться с первого взгляда

Фото: www.globallookpress.com / Val Thoermer

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Израильские ученые уверены — понять, понравились ли и зацепили ли партнеры друг друга можно всего лишь за две минуты общения.

Израильские ученые выяснили — любовь с первого взгляда и влечение к собеседнику возникает всего за первые две минуты общения благодаря синхронности сердцебиения и дыхания. Результатами исследования и методом анализа они поделились с журналом Nature.

Чтобы понять причину возникновения симпатии и влечения между полами, ученые провели два эксперимента. В первом они просили участников наблюдать за актерами, которые разыгрывали первое свидание. Во втором людей попросили поучаствовать в быстрых свиданиях.

Выяснилось, что больше всего и мужчин, и женщин цепляли и привлекали те, кто мог быстрее настроиться на такой же лад, и он совпадал с их. К примеру, также покачивались, перекидывали ногу на ногу, улыбались и кивали.

Кроме того, более ранние исследования тех же ученых показало — женщин больше сексуально привлекали мужчины, которые уже за первые две минуты свидания чувствовали свою партнершу до мурашек по коже. Чем эмоциональнее, нежнее и чувственнее мужчина, тем чаще дамы закрывали глаза на внешность.

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