Пожар начался на нефтебазе под Ростовом в результате атаки дронов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками в Ростовской области в Цимлянском районе произошло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Пожару присвоили третий ранг. На месте продолжают работать спасатели. Всего в тушении возгорания задействованы 49 человек и 14 единиц техники.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

К примеру, в конце июня боевики атаковали Севастополь. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Четыре из них были сбиты силами ПВО, а одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили более 150 человек, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое несовершеннолетних.

Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

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