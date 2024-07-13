«Уже нападал»: сын растерзанной медведем женщины о причинах агрессии животного

Фото: www.globallookpress.com / christian zappe

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Мнение родных убитой дрессировщицы разошлись.

Напавший и убивший дрессировщицу под Петербургом медведь был в возрасте, когда у него проявляется агрессия. Именно поэтому могла случиться трагедия. Такую версию в беседе с 5-tv.ru выдвинул сын погибшей Александр.

«Медведю где-то десять лет было. Это такой возрастной период, когда животное начинает злиться. Ничего с этим сделать нельзя», — объяснил он.

Кроме того, Александр вспомнил, что животное и раньше вело себя враждебно и даже нападало. Тогда жертвой хищника стал брат погибшей Альфии Масляновой.

Но после того инцидента медведь продолжил вести себя адекватно, поэтому семья ничего не заподозрила. Вместе с тем мнение о причинах трагедии разошлись. Вдовец наоборот уверен — все произошло по вине Масляновой.

«Она допустила ошибку — она не надела намордник на медведя. Потому что она считала, что он не кинется. А он кинулся», — сказал мужчина.

Нападение на Маслянову произошло вечером 11 июля, когда она пришла кормить животных. Сын женщины пошел с ней, но смог спастись. Напавший медведь был ликвидирован, а второго медведя усыпили.

Погибшая содержала животных с 2015 года на законных основаниях. Глава СНТ заявил, что не имел понятия о нахождении зверей на ведомственной ему территории, хотя жители утверждают, что неоднократно жаловались.

Соседи погибшей сообщили о том, что к животным постоянно приводили людей и даже давали возможность касаться их, обниматься, что противоречит всем нормам безопасности. Региональное управление Следственного комитета уже инициировало проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как черный медведь в Калифорнии выслеживал пенсионерку, чтобы съесть ее.