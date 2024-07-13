Спустя шесть лет после предложения: Эдди Мерфи официально женился

Фото: Reuters / Aude Guerrucci

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У актера и его супруги-модели уже есть двое детей, но лишь на днях они решили узаконить отношения.

Актер комедийного жанра Эдди Мерфи в третий раз связал себя узами брака. Супругой знаменитости стала австралийская модель Пейдж Батчер, с которой уже шесть лет артист был обручен.

Радостную весть о семье сообщило издание Daily Mail. Свадьба на острове Ангилья в Карибском море была еще во вторник, но о ней СМИ узнали лишь накануне. Торжество пара решила провести закрытое. На него актер пришел в классическом костюме, его избранница в платье невесты.

Почему пара так затянула с торжеством - никто не знает. Обручены они были еще с 2018 года. До этого в их семье родился сын Макс, а после — дочка Иззи.

Это не все дети актера. Всего у Мерфи их десять. Пятерых детей ему родила его первая супруга — Николь Митчелл. Кроме того, у него есть еще трое внебрачных детей от подруг Полетт Макнили и Тамары Гуд и экс-солистки группы Spice Girls Мелани Браун. Последнюю комик ее бросил, когда она была беременной.

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