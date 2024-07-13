Вздутие и давление на органы: чем опасны арбузы и дыни

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Эти ягоды вовсе не такие легкие, как могло бы показаться на первый взгляд.

Арбузы и дыни очень полезны, но при неправильном употреблении могут привести к серьезным осложнениям. В беседе с порталом «Доктор Питер» врач-диетолог предупредила о последствиях.

Несмотря на богатство витамином и в арбузе, и в дыне, поедать и то, и то сразу не рекомендуется. Именно раздельные приемы пищи помогут усвоиться всем полезным микроэлементам.

Кроме того, не стоит за раз съедать слишком много фруктов. В них много жидкости, но вместе с тем и достаточно клетчатки, быстро забивающей желудок. Норма — 400-500 граммов в день.

«Неприятные вздутие, газообразование и расстройство пищеварения — самые популярные симптомы переедания арбузом и дыней», — отметила диетолог.

Также не стоит есть арбуз и дыню перед сном, так как они вызывают скачок сахара и нарушают дальнейший отдых. А еще не стоит есть фрукты после поедания, к примеру, шашлыка или выпитого стакана молока.

«Для усвоения и переваривания мяса нужно не меньше 3–4 часов, а арбузу и дыне хватит 30 минут. Однако последние не переварятся, пока желудок не переработает мясо. И это приведет к активному брожению арбуза или дыни в желудке», — заявила Мещерякова.

В заключение она призвала есть эти фрукты не как десерт, а как отдельный перекус, то есть через полтора-два часа после основного приема пищи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с ценами на арбузы и дыни.