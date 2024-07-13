Новый уровень дебатов: Трамп позвал Байдена вместе пройти когнитивный тест

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Экс-президент Штатов отметил — он уверен, что это пойдет лишь на благо стране.

Бывший президент США Дональд Трамп предложил действующему главе государства Джо Байдену вместе пройти когнитивный тест. По мнению первого, такое занятие очень сблизит его с политиком — все ради будущего страны.

«Джо следует немедленно пройти когнитивный тест, и я пойду с ним и тоже пройду его. Впервые мы будем в одной команде и сделаем это на благо страны», — сказал Трамп.

Он также отметил, что было бы хорошо, если бы все кандидаты в президенты в обязательном порядке проходили когнитивный тест и проверку на профпригодность, независимо от возраста. К этому, кстати, уже не первый год в случае с Байденом призывали многие американцы.

Действующему президенту США 81 год. Почти каждый день политик творит необъяснимое. Так, год назад в очередном высказывании о текущей международной ситуации американский лидер обвинил российского президента Владимира Путина во вторжении… в Россию. До этого Байден перепутал Украину с Ираном, заявив, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев». А накануне Байден назвал Путина президентом Украины прямо перед Владимиром Зеленским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ждет Байдена после оговорки о Путине.