Мужчины плачут: реакция Болдуина на решение суда по его делу попала в объективы

Фото: Reuters / POOL

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Следствие и разбирательства длились почти три года, но история, наконец-то, закрыта.

Суд в американском штате Нью-Мексико закрыл дело против актера Алека Болдуина, который на съемках фильма выстрелил в оператора Галину Хатчинс. Об этом сообщило издание The New York Times.

Свое решение судья объяснила тем, что обвинительная сторона намеренно скрыла важные доказательства от защиты. Адвокат знаменитости Люк Никас заявил, что боевые патроны, которые представили прокуроры, были отнесены к другому делу. Как пояснила криминалистка, по ее мнению патроны отличались от тех, что были обнаружены на месте преступления. Однако когда патроны доставили в зал суда, стало очевидно, что некоторые из них схожи с обнаруженными на съемочной площадке.

Алек Болдуин расплакался в суде. Фото: Reuters / Ramsay de Give

Выслушав решение судьи, Болдуин разрыдался. Вместе с ним сдержать слез не смогла и его супруга Хилари. Они обнялись, не сдерживая эмоций

Инцидент на съемочной площадке, в результате которого режиссер Джоэл Соуза получил ранение, а оператор Галина Хатчинс погибла, произошел в октябре 2021 года. Болдуина задержали, допросили и отпустили. Родственники погибшей подали в суд на знаменитость. Актера обвиняли в халатности. Болдуин настаивал, что не виноват, так как не нажимал на спусковой крючок вопреки обвинениям. Он отказывался участвовать в слушаниях и заявлял, что выстрел произошел самопроизвольно.

В октябре 2022 года Болдуину удалось достичь внесудебного соглашения с родственниками погибшего кинооператора. Тогда вдовец Хатчинс отметил, что все стороны признают — произошедшее было несчастным случаем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого признали виновным в смерти оператора во время съемок фильма «Ржавчина».