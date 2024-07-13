В Подмосковье швейный цех горит на площади 1,4 тысячи квадратных метров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ОМЕЛЬЧЕНКО ИЛЬЯ; 5-tv.ru

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На месте работают десять единиц техники.

В поселке Володарского горит швейный цех на площади 1, 4 тысячи квадратных метров. Об этом МЧС сообщает в своем Telegram-канале.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар», — говорится в публикации.

Известно, что на месте работают 20 специалистов и десять единиц техники. Площадь пожара достигла 1,4 тысячи «квадратов». Кровля здания, в котором располагается швейный цех, частично разрушилась, а огонь перекинулся на соседние торговые ряды.

Рядом с местом пожара находятся клиника, магазин одежды и МФЦ. О пострадавших пока ничего не сообщалось.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры места, на них — охваченное огнем здание, а также много людей. Видно работу пожарных.

Ранее 5-tv.ru писал, что мансарда девятиэтажного дома загорелась в подмосковном Подольске.