«Решили вспомнить СССР»: Пореченков объяснил возросший интерес к сказкам

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В современном кинематографе все чаще перечитываются истории любимых героев из детства.

VIII Фестиваль нового российского кино посвятили сказкам. И это неспроста. Как в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал актер и президент мероприятия Михаил Пореченков, это связано с возросшим интересом к ним.

«За последнее время огромное количество сказок, которые появились в кино. И это такой феномен. Это сказки, которые собирают огромную кассу, огромное количество зрителей. Мы решили вспомнить те добрые сказки, которые были сняты давным-давно, еще в СССР», — признался народный артист РФ.

Пореченков добавил, что теперь с причастными к кинематографу он будет выяснять и узнавать, куда дальше двигается жанр — к коммерции или к чему-то более душевному.

«Поэтому это сложный большой разговор, как это сочетать вместе, куда двигаться, как развиваться. Поэтому мы об этом говорим. Будут круглые столы, будут встречи с авторами, будут встречи с людьми, которые работают в кинематографе и непосредственно снимали многие произведения», — добавил актер.

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