Держались за руку все выступление: Костомаров вышел на лед с женой

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Фигуристы закружились в танце под трогательную композицию певицы Елки «Скучаю».

Фигурист Роман Костомаров, который в прошлом году оказался на грани жизни и смерти и пережил ампутации, вместе с супругой Оксаной Домниной исполнил танец на льду в «Сириусе». Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На лед спортсмен вышел в рамках шоу фигуриста Ильи Авербуха. Сначала он станцевал один под песню «Город, которого нет». Зрители бурными аплодисментами поприветствовали фигуриста. Второй его выход на лед поддержала супруга. Вместе они станцевали под песню Елки «Скучаю».

Костомаров был госпитализирован в начале прошлого года с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы. Из-за возникших проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать части конечностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как болезнь Романа Костомарова изменила его брак.