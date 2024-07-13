Правоохранители провели проверку в ОАК из-за падения Sukhoi Superjet 100

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Самолет рухнул на землю, возвращаясь в аэропорт Внуково после ремонта на заводе в Луховицах.

Следователи провели проверку в филиале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) после крушения самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе организации.

«В аварии погибли члены экипажа самолета, поэтому правоохранители обязаны провести проверку. Они собирают информацию о воздушном судне и работах, которые были проведены. Мы оказываем им полное содействие», — заявили в ОАК.

О падении SSJ-100 в Коломенском районе Подмосковья стало известно около 15:00 по московскому времени. Пассажиров на борту лайнера, принадлежащего компании «Газпром Авиа», не было, в кабине находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они погибли. Жертв среди людей на земле нет.

Известно, что самолет взлетел с территории завода в Луховицах, где проходил ремонт, и направлялся в аэропорт Внуково. По пути он потерпел крушение в районе деревни Апраксино городского округа Коломна.

По словам местных жителей, борт пролетел над населенным пунктом и упал в районе близлежащего лесного массива, после чего оттуда поднялся столб черного дыма.

По факту падения SSJ-100 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется МАК с привлечением специалистов Росавиации.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места трагедии.