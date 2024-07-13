Подруга по несчастью: Нюша впервые высказалась о разводе Алсу с Абрамовым

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Чью сторону заняла певица?

Певица Нюша впервые прокомментировала громкий развод Алсу и Яна Абрамова. Знаменитость сказала о том, что выступает за мирное разрешение конфликта между почти бывшими супругами. Об этом она сообщила NEWS.ru.

По словам звезды, люди должны уметь находить общий язык при разводе.

«Я думаю, что нет сторон. Я за то, чтобы люди находили общий язык, я за то, чтобы люди искали логичные пути решения разных вопросов», — уверена Нюша.

Исполнительница находится сейчас примерно в таком же положении, как и Алсу. Ее супруга еще в феврале застукали на мероприятии с другой дамой. Несмотря на схожие истории двух певиц, Нюша не стала выступать со словами поддержки в адрес Алсу и публично осуждать ее мужа.

После почти 20 лет брака Алсу решила развестись с предпринимателем Яном Абрамовым. По одной из версий, причиной стала неверность бизнесмена. Официальных заявлений пара пока не делала, но многие называют разлучницей Решетову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова высказалась о разводе Алсу с Абрамовым. По словам балерины, она хорошо знакома с этой парой.