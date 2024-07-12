«Сбежала из дома от нас»: дочь Джигана и Самойловой устроилась официантом

Джиган и Оксана Самойлова поддержали старшую дочь в первый рабочий день

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Ариела решила стать независимой от родителей в свои 12 лет.

Дочь рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) и модели Оксаны Самойловой Ариела пошла работать официанткой. Важным этапом в жизни девушки поделились ее родители в социальных сетях.

Ариела, наследница звездных родителей, уже идет по их стопам. После дебюта в качестве певицы с собственным клипом, девочка решила самостоятельно заработать деньги. Оксана Самойлова поделилась видео, где вместе с Джиганом они прибыли на рабочее место своей дочери.

«Она сбежала из дома от нас, а мы такие: „Привет“. Ари пошла работать официантом. Я очень горжусь ей. Вот такие новости!» — рассказала Самойлова.

Рэпер Джиган также поддержал дочь. Он заявил, что они с женой «рады», так как у Ариелы первый рабочий день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Самойлова показала, как выгоняет детей из дома в качестве наказания.