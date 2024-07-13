Выжженный лес: как выглядит место крушения SSJ 100 в Подмосковье с воздуха

Опубликовано видео с места крушения SSJ 100 в Подмосковье, снятое с воздуха

Фото, видео: Ruptly; 5-tv.ru

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Самолет упал в лесном массиве недалеко от деревни Апраксино в городском округе Коломна.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в Подмосковье, снятое с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, что в результате падения лайнера образовался огромный дымящийся участок выжженного леса. Обожжены даже кроны деревьев вокруг места крушения воздушного судна.

О падении SSJ-100 в Коломенском районе Подмосковья стало известно около 15:00 мск. Пассажиров на борту лайнера, принадлежащего компании «Газпром Авиа», не было, в кабине находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они, предположительно, погибли. Жертв среди людей на земле нет.

Известно, что самолет взлетел с территории завода в Луховицах, где проходил ремонт, и направлялся в аэропорт Внуково. По пути он потерпел крушение в районе деревни Апраксино городского округа Коломна.

По словам местных жителей, борт пролетел над населенным пунктом и упал в районе близлежащего лесного массива, после чего оттуда поднялся столб черного дыма.

По факту падения SSJ-100 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется МАК с привлечением специалистов Росавиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной падения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье назван одновременный отказ двух двигателей.