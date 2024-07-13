«Все осиротели»: Стриженова вышла на связь с подписчиками после смерти свекрови

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая призналась, что тяжело переносит утрату.

Телеведущая Екатерина Стриженова вышла с подписчиками на связь после новости о смерти ее свекрови, народной артистки СССР Любови Стриженовой.

Уточняется, что причиной смерти стал инсульт. Любовь Стриженова скончалась в Свято-Троицком монастыре, который находится в Чувашии. Там она провела последние 15 лет.

«Пишу слезами — ушел из жизни невероятно близкий и родной для меня человек, мама моего мужа, моя свекровь — Любовь Васильевна Стриженова. Я сейчас понимаю, что, если бы не она, моя жизнь была бы другой», — призналась Екатерина Стриженова в блоге.

Телеведущая рассказала, что Любовь Васильевна помогала ей и супругу, когда они в совсем молодом возрасте стали родителями. Стриженова также вспоминает — именно свекровь благословила ее на карьеру на телевидении.

«Играю „Женщины Есенина“ в память о прекрасной женщине, которая была замечательным человеком, мудрой свекровью и золотой бабушкой! После себя она оставила 15 правнуков, мы все осиротели», — написала Екатерина Стриженова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла советская актриса Любовь Стриженова.