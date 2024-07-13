Оставил в тяжелый момент: дочь Заворотнюк сделала признание о муже

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

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Наследница умершей актрисы впервые показала общественности своего супруга на похоронах матери.

Оказывается, муж Анны Заворотнюк сразу после похорон тещи, заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, вернулся домой в Дубай, оставив супругу одну в самый тяжелый момент. Это следует из признания Заворотнюк в личном блоге.

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

«В сентябре собираюсь в Эмираты, на лето пока ничего не загадываю. Муж должен прилететь на днях, очень жду его», — написала дочь актрисы у себя в социальной сети.

Заворотнюк долгое время скрывала мужа от общественности и показала только во время похорон мамы. За Тимура Исмаилова дочь популярной актрисы тайно вышла замуж в 2022 году, переехав вскоре вместе с супругом в ОАЭ.

Известно, что мужу модели сейчас 30 лет, он — гендиректор международной торговой корпорации Pamo Global с офисом в Дубае и непубличный человек. Знакомство пары состоялось в Нью-Йорке во время учебы в университете Пейса. После этого Исмаилов работал в двух американских компаниях, но когда Заворотнюк из-за болезни матери вернулась в Россию, поехал вместе с ней.

В течение 40 дней после смерти мамы модель не появлялась в соцсетях и лишь недавно снова начала их вести.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь с 29 на 30 мая. Актрисе было 53 года. В 2019 году у нее была обнаружена глиобластома. Пять лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» мужественно боролась с опухолью головного мозга, но тщетно.

Знаменитость похоронили 1 июня на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с актрисой прошло в Покровском женском монастыре. Проводить Анастасию Заворотнюк в последний путь приезжали близкие, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Заворотнюк раскрыла некоторые детали жизни знаменитой мамы в последние годы.

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