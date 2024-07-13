«Ищут своих мужчин в моей постели»: Волочкова открыто высказалась об изменах

Волочкова заявила, что никогда не сталкивалась с изменами

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Бывшие возлюбленные не раз жаловались балерине, что после нее не могут построить новых отношений.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ни один из ее возлюбленных не предавал ее. По ее словам, каждый из ее экс-бойфрендов позже признавался, что после отношений с ней не может воспринимать других женщин. Об этом она рассказала журналу VOICE.

Кроме того, звезда уверена, что лучше нее в жизни тех мужчин «никогда никого уже не будет».

«Мои мужчины мне говорили спустя годы, когда мы сохраняли человеческие отношения: „Настя, как после тебя жить с другими женщинами? Все остальные — просто кошелки по сравнению с тобой», — отметила балерина.

Анастасия призналась, что неоднократно сталкивалась с обвинениями со стороны женщин в романах с женатыми мужчинами. Однако она не обращает внимания на подобные сплетни.

«Как правило, многие женщины почему-то ищут своих мужчин в моей постели. Но из моей постели не убегает никто», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова высказалась о громком разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.