На те же грабли? Поклонники беспокоятся из-за поцелуя жены Харламова с актером

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Неужели юмориста ждет прежняя участь?

Пользователи сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен поцелуй новой жены Гарика Харламова Катерины Ковальчук и скандально известного актера Никиты Кологривого.

Интимная сцена между знаменитостями произошла во время съемок комедии «Любовь зла», а появившийся в сети ролик — это трейлер нового фильма. Премьера картины ожидается в сентябре, и только тогда зрители смогут узнать, насколько далеко зашли Катерина и Никита. Пока же интернет-пользователи, восприняв ролик всерьез, спешат выразить сочувствие Харламову, опасаясь, что он снова попал в неприятную ситуацию.

По сюжету персонаж Кологривого врывается в дом героини Ковальчук, чтобы ограбить. Однако случайное знакомство перерастает в романтическую историю. Подписчики Харламова увидели параллель — его бывшая супруга Кристина Асмус снялась в постельной сцене нашумевшей кинокартины, после которой, по слухам, в семье случился разлад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Гарик Харламов решился на третий брак.