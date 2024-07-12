Рухнувший под Коломной Sukhoi Superjet 100 летел без разрешения

Фото, видео: 5-tv.ru

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В этом признался замруководителя Росавиации на видеоконференции.

Рухнувший под Коломной самолет Sukhoi Superjet 100 летел без разрешения. Информацию об этом подтвердил замруководителя Росавиации Андрей Добряков на онлайн-совещании, в котором участвовали представители Минпромторга. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Добряков предупредил Министерство, что теперь Росавиация будет «плотно» с ним работать, так как гражданский пассажирский самолет вылетел с аэродрома, который не является гражданским, и там расположена база Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Кроме того, судно не имело разрешения на полет.

«В общем, короче, к вам тоже сейчас все придут, я боюсь», — заявил он.

О падении Sukhoi Superjet 100 в Коломенском районе Подмосковья стало известно около 15:00 мск. Пассажиров на борту лайнера, принадлежащего компании «Газпром Авиа», не было, в кабине находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они, предварительно, погибли. Жертв среди людей на земле нет.

По предварительной версии оперативных служб, причиной крушения мог стать отказ двигателя. По факту падения Sukhoi Superjet 100 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется МАК с привлечением специалистов Росавиации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликовано первое видео с места крушения самолета под Коломной.