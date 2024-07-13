Эрдоган заявил о переговорах с РФ и Украиной по возобновлению «зерновой сделки»

Фото: Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

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Президент Турции отчитался об итогах участия в саммите НАТО в Вашингтоне.

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о возобновлении «зернового коридора». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам проходившего в Вашингтоне саммита НАТО.

По словам турецкого лидера, вопрос возобновления «зерновой сделки» обсуждался им с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом* Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Эрдоган заявил о готовности продолжать стамбульский процесс, имея в виду мирные переговоры между Россией и Украиной. Президент Турции отметил, что Анкара на саммите НАТО поднимала вопрос о необходимости подготовки основы для диалога по украинскому конфликту.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция с начала российской спецоперации проводит сбалансированную политику в отношении Москвы и Киева и считает важным развивать отношения с обеими сторонами.

Также президент Турции заявил о необходимости для своей страны стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эрдоган сказал, что попросил поддержки у всех постоянных членов объединения по этому вопросу и выразил надежду, что его контакты с Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином «принесут плоды» в процессе сближения Турции с ШОС.

Россия приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля прошлого года. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены так и не были. Президент России подтвердил готовность возвращения к сделке, но только после выполнения Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы минфинов и центральных банков стран G7 попросили Россию вернуться в «зерновую сделку».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.