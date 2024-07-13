Возможна эскалация? В Минобороны раскрыли детали разговора Белоусова и Остина

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Контакт произошел по инициативе российской стороны.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — объяснили в Минобороны РФ.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

По словам пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, в ходе разговора министр обороны США подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсудили министры обороны РФ и США после того, как киевский режим совершил атаку на Севастополь, где ранения получили более 150 человек.