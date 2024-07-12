Попадание птиц в двигатель могло стать причиной крушения SSJ 100 в Коломне

Фото, видео: Пресс-служба главы Коломенского района; 5-tv.ru

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Самолет потерпел крушение, когда возвращался в аэропорт Внуково после ремонта на заводе в Луховицах.

Крушение Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в Подмосковье могло произойти из-за попадания птиц в двигатели на небольшой высоте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Одной из причин падения самолета рассматривается попадание птиц в двигатели. На небольшой высоте и при небольшой скорости борта это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации», — цитирует агентство собеседника.

В пример источник привел происшествие с самолетом Airbus A320 15 января 2009 года, известное как «Чудо на Гудзоне». Тогда оба двигателя лайнера на высоте более 900 метров отказали после попадания в них птиц. Пилоты смогли посадить борт на воду реки и избежать жертв. Крушение SSJ 100 в Подмосковье произошло примерно на той же высоте, отметил источник.

О падении SSJ-100 в Коломенском районе Подмосковья стало известно около 15:00 мск. Пассажиров на борту лайнера, принадлежащего компании «Газпром Авиа», не было, в кабине находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они, предположительно, погибли. Жертв среди людей на земле нет.

Известно, что самолет взлетел с территории завода в Луховицах, где проходил ремонт, и направлялся в аэропорт Внуково. По пути он потерпел крушение в районе деревни Апраксино городского округа Коломна.

По словам местных жителей, борт пролетел над населенным пунктом и упал в районе близлежащего лесного массива, после чего оттуда поднялся столб черного дыма.

По факту падения SSJ-100 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется МАК с привлечением специалистов Росавиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной падения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье назван отказ обоих двигателей.