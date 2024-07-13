Истощение, анемия и смерть: родители-сыроеды свели двухлетнюю дочь на тот свет

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Пока малышка медленно угасала, родители не подпускали к ней врачей и отдавали предпочтение нетрадиционной медицине.

В Красноярске родителей двухлетней девочки, умершей в 2023 году из-за неправильного питания и их халатности, приговорили к 11 месяцам исправительных работ.

«Они признаны виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним и заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу малолетства», — заявили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.

Известно, что родители не кормили ребенка белковыми продуктами и полностью отказались от медицинской помощи. По версии следствия, 35-летний отец и 36-летняя мать девочки, являясь сыроедами, с самого рождения прививали ребенку свои привычки.

Кроме того, малышку ни разу не показывали врачу. А когда та заболела коронавирусом, родители не обратились за медицинской помощью, пытаясь лечить ее дома народными средствами. В апреле 2023 года девочка умерла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело ребенка в чемодане нашли возле мусорки в центре Перми.