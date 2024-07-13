Истощение, анемия и смерть: родители-сыроеды свели двухлетнюю дочь на тот свет
В Красноярске вынесли приговор родителям-сыроедам умершей 2-летней девочки
Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Пока малышка медленно угасала, родители не подпускали к ней врачей и отдавали предпочтение нетрадиционной медицине.
В Красноярске родителей двухлетней девочки, умершей в 2023 году из-за неправильного питания и их халатности, приговорили к 11 месяцам исправительных работ.
«Они признаны виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним и заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу малолетства», — заявили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.
Известно, что родители не кормили ребенка белковыми продуктами и полностью отказались от медицинской помощи. По версии следствия, 35-летний отец и 36-летняя мать девочки, являясь сыроедами, с самого рождения прививали ребенку свои привычки.
Кроме того, малышку ни разу не показывали врачу. А когда та заболела коронавирусом, родители не обратились за медицинской помощью, пытаясь лечить ее дома народными средствами. В апреле 2023 года девочка умерла.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело ребенка в чемодане нашли возле мусорки в центре Перми.