Владимир Машков внесен в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Среди попавших под санкции Киева есть еще несколько российских актеров.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внес российского актера Владимира Машкова в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности» страны.

«Санкции касаются, в частности, таких российских актеров: Антоновой Натальи Сергеевны; Батырева Антона Николаевича; Векслера Сергея Мейлеховича; Гогунского Виталия Евгеньевича; Машкова Владимира Львовича; Яковлевой Алены Юрьевны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета.

Украинская структура обосновала свое решение тем, что артисты публично высказывают поддержку Специальной военной операции на своих страницах в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Патрушев заявил о влиянии идеологий Запада на Украину. Запад активно продвигает в медиа стереотипы, свои поведенческие модели, идеологии и мировоззренческие установки. Это ведет к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни, утрате самобытности и национального самосознания, характерных для тех или иных государств и народов.