«Становимся духовно богаче»: Мезенцев рассказал о ритме жизни Союзного государства

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Какое количество мероприятий запланировано у надгосударственного объединения в этом году?

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что правительства России и Белоруссии стараются чувствовать ритм, в котором живет общество стран сегодня. Об этом он сообщил на полях XXXII фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

«Мы говорим об обогащении культур. Наверное, сложно говорить о взаимном проникновении неславянских культур, но то, что вчера здесь прозвучали песни на белорусском языке, на родном для нас всех русском языке, а витебские краснодарцы исполнили песни на украинском — это ведь тоже особый знак», — отметил Мезенцев.

Он подчеркнул, что таким образом удалось выразить уважение братскому народу, многолетняя система отношений с которым не может быть отменена современным украинским руководством.

Кроме того, Дмитрий Мезенцев рассказал, что в этом году количество мероприятий Союзного государства значительно увеличилось.

«Если два года назад у нас было 21 мероприятие, то в этом году — 37 мероприятий», — сказал он.

По словам Мезенцева, благодаря таким мероприятиям тысячи артистов, исполнителей, искусствоведов формируются и «успешно предъявляются миру».

«Все это делает нас эмоционально и духовно богаче», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мезенцев назвал важнейший компонент сотрудничества Союзного государства.