Одновременный отказ: названа предварительная причина падения Sukhoi Superjet 100

Фото: 5-tv.ru

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На месте крушения самолета обнаружили черные ящики.

Причиной крушения лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Подмосковье мог стать одновременный отказ двух двигателей самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника 5-tv.ru, на месте крушения самолета обнаружили оба черных ящика, они в удовлетворительном состоянии. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

О падении SSJ-100 в Коломенском районе Подмосковья стало известно около 15:00 мск. Пассажиров на борту лайнера, принадлежащего компании «Газпром Авиа», не было, в кабине находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они, предположительно, погибли. Жертв среди людей на земле нет.

Известно, что самолет взлетел с территории завода в Луховицах, где проходил ремонт, и направлялся в аэропорт Внуково. По пути он потерпел крушение в районе деревни Апраксино городского округа Коломна.

По словам местных жителей, борт пролетел над населенным пунктом и упал в районе близлежащего лесного массива, после чего оттуда поднялся столб черного дыма.

По факту падения SSJ-100 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется МАК с привлечением специалистов Росавиации.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первое видео с места крушения самолета под Коломной.