Мезенцев назвал важнейший компонент сотрудничества Союзного государства

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Россия и Белоруссия активно взаимодействуют как в оборонной сфере, так и в экономической и культурной.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал важнейший компонент сотрудничества России и Белоруссии в рамках надгосударственного объединения. По его словам, это — гуманитарное сотрудничество.

«Гуманитарное сотрудничество становится важнейшим компонентом отношений Белоруссии и России в форматах Союзного государства», — сказал он в Витебске на полях XXXII фестиваля «Славянский базар».

Мезенцев отметил, что Москва и Минск успешно взаимодействуют в оборонной сфере в контексте защиты границ, а также в экономике.

Всего, по его словам, в компетенции правительств РФ и Белоруссии сейчас находятся 11 культурно-гуманитарных направлений работы, это, в том числе культура, наука, спорт, туризм и образование. Госсекретарь Союзного государства обратил внимание на то, то данный этап сотрудничества надгосударственного объединения вышел на новый уровень, и дальше нужно продолжать усердно работать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мезенцев объяснил важность соблюдения границ в тональности диалога между РФ и Белоруссией.