США допустили разрешение на удары ВСУ вглубь России: «Адаптируем политику»
Пентагон: США допустили разрешение на удары ВСУ вглубь России
Фото: Zuma / ТАСС
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Сейчас Вашингтон официально «дал добро» Киеву на применение американского оружия по российским территориям у границ Незалежной.
США не позволяют киевскому режиму применять американские оперативно-тактические ракеты ATACMS в целях «глубоких» ударов по России, однако это может измениться. Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.
«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов… в пределах России», — заявила Сабрина Сингх.
Она подчеркнула, что американские власти однажды уже пересмотрели правила применения передаваемых Украине вооружений в районе Харькова и не исключила возможность ослабления ограничений для других территорий РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные изучили устройство ракеты ATACMS. Наши специалисты обезвредили взрыватель — на нем установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества направлены на экспертизу.