Опубликовано видео, как Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Запад». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Такие снаряды позволяют бить по противнику с безопасного расстояния, но при этом не менее точно — разведка только успевает подтверждать успешное поражение целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.