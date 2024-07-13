Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» группировки войск «Восток» из Бурятии уничтожили укрепленные участки обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

На кадрах запечатлена работа в темное время суток. Покров ночи помогает нашим бойцам, находясь всего в нескольких километрах от противника, скрываться от его артиллерии, дронов и минометов.

В ходе выполнения боевой задачи экипажам «Солнцепеков» удалось уничтожить укрепленные позиции противника. Огневое поражение им помогали контролировать беспилотники.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.