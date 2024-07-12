«Шаг преемственности»: новый худрук Александринского театра Кобелев рассказал о планах

Фото, видео: Александр Гальперин / Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

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Какие изменения ждут одну из самых старейших сцен Петербурга?

Режиссер Никита Кобелев в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал о своих планах на должности художественного руководителя Александринского театра в Санкт-Петербурге.

«Подробно рано говорить, но очень важно сказать, что [бывший худрук] Валерий Владимирович Фокин остается в театре в качестве президента и, в общем, какие-то обязанности будут распределяться уже между нами», — поделился Никита Кобелев.

Он также добавил, что стиль работы, начавшийся в театре при Валерии Фокине, будет продолжаться.

«Это шаг, можно сказать, преемственности», — отметил Никита Кобелев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Берлин покинет пост директора Театра сатиры. Как сообщалось на официальном сайте мэра Москвы, художественным руководителем Театра отныне станет Евгений Герасимов — худрук Театра на Малой Ордынке.