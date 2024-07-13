Конец не только карьеры? Сколько осталось Джо Байдену на посту лидера США

Фото: www.globallookpress.com / Artem Priakhin

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Президент Штатов может похвастаться рекордным количеством казусов.

В последнее время мировая общественность уже почти не обращает внимание на странное поведение президента США Джо Байдена. Но все же порой публику поражает то, какую ересь иногда несет политик.

В своих высказываниях Байден с легкостью может перепутать Украину с Ираном или обвинить Владимира Путина во вторжении в Россию. Кроме того, в кадр камер нередко попадает то, что он общается с пустотой, путает людей или оступается на ровном месте.

Оговорка по Фрейду

Джо Байден. www.globallookpress.com / Chris Kleponis — Pool via CNP

Однако последняя оговорка американского президента превзошла все предыдущие конфузы. Во время выступления перед лидерами НАТО в рамках проходящего саммита альянса в Вашингтоне Байден назвал президентом Украины Владимира Путина.

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал он, представляя президента* Украины Владимира Зеленского.

Глава США быстро осознал свою ошибку и пытался оправдаться тем, что слишком сфокусирован на президенте России.

«Я так сосредоточен на победе над Путиным. Нам нужно беспокоиться об этом…» — сказал он.

Ошарашенный Владимир Зеленский не стал молчать и ответил коротко.

«Я лучше», — сказал он.

Перепутав президентов, Байден продолжил выдавать новые приколы. На пресс-конференции журналист спросил лидера, сможет ли Камала Харрис одержать победу над Дональдом Трампом.

«Послушайте, я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не думал, что она не подходит на должность вице-президента», — с уверенным лицом ответил он.

В этот момент можно заметить, как советник по национальной безопасности Джейк Салливан закрывает себе рот рукой, а госсекретарь Блинкен закрывает глаза, пытаясь понять, что же тот несет.

На этом оговорки не закончились. Возрастной президент также успел спутать Китай с Россией, однако позже, хоть и с запинками, исправился.

В целом, кадры с конференции, появившееся в сети, вызвали смех не меньше, чем сцены с Зеленским-пианистом в «95-м квартале».

Журналисты и общественные деятели уже успели прокомментировать поведение Байдена. Многие отмечали, что оговорка президента о Владимире Путине опозорила Соединенные Штаты перед всем миром.

«Своими глупыми ошибками в именах ближайших союзников он чуть было не выставил Америку посмешищем на международной арене. Сегодняшние события почти гарантируют, что еще больше демократов объявят о прекращении его поддержки», — писал в своей статье журналист Тони Дайвер.

По мнению автора, последний шанс главы США показать себя сильным и серьезным политиком, упущен навсегда.

Череда конфузов

Дональд Трамп. Reuters / Brendan McDermid

Казусы американского президента можно перечислять бесконечно. В январе этого года он назвал своего предшественника Дональда Трампа «действующим» американским лидером. Это произошло на ужине демократической партии в Южной Каролине.

«Видели, что он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», — выдал Байден.

В тот раз он тоже опомнился и назвал позже Трампа бывшим президентом США. Кроме того, он извинился перед аудиторией за потерянное самообладание.

В момент, когда Джо Байден выразил готовность участвовать в дебатах с Дональдом Трампом, помощники президента забеспокоились не на шутку. По всей видимости, они переживали из-за того, что американский лидер может «ляпнуть» в очередной раз что-то не то.

«81-летний геронтократ после долгих колебаний все же согласился на дебаты с Трампом. Но аппаратчики Белого дома паникуют, ведь состояние дедушки ухудшается чуть ли ежедневно. А число оговорок Байдена, которые его закапывают, идет на сотни», — отмечал политолог Малек Дудаков в своем Telegram-канале.

Совсем недавно в интервью на радио Байден допустил оговорку, назвав себя «первой чернокожей женщиной, которая работала с первым чернокожим президентом».

Вероятно, имел в виду вице-президента Камалу Харрис, но, как обычно, запутался в формулировках.

Еще один конфуз произошел во время награждения генсека НАТО Йенса Столтенберга. В речи главы США прозвучало нечто похожее на то, что он «переспал» с его супругой.

«Понимаю, что *** (занявшись сексом) с вашей женой, я лично попросил вас остаться на посту еще. Простите», — сказал он и засмеялся.

Пользователи социальных сетей предполагали, что президент хотел произнести слово «поговорив», но не смог его выговорить, и зрители услышали другое.

В Белом доме подтвердили, что лидер Соединенных Штатов не допускал ошибки. По словам представителей Байдена, тот сказал, что «разговаривал» с супругой генсека НАТО.

Однажды 81-летний президент назвал председателя КНР Си Цзиньпина Дэн Сяопином. Так зовут другого китайского лидера, который руководил страной в 80-х и скончался 26 лет назад. Байден с ним встречался лично, но было это 44 года назад, когда нынешний американский лидер был сенатором.

С юмором у главы Штатов тоже не все в порядке. В одно время во время посещения завода Байден увидел рабочего с комплектом оборудования в руках. И решил напомнить, что у него есть доступ к «ядерному чемоданчику».

«Знаешь, у моего морского пехотинца есть код, который позволяет взорвать мир, а у тебя же в руках не ядерное оружие?» — попытался пошутить президент.

Рабочие в ответ на необычный юмор Байдена лишь смущенно улыбнулись.

Очередная волна мемов возникла после оговорки Байдена во время церемонии награждения центра Кеннеди за вклад в американскую культуру в Вашингтоне. Тогда президент перепутал название премии «Эмми» со словом enemy (враг), награждая рэпера Куин Латифу.

Эти кадры были опубликованы в социальных сетях Национальным комитетом Республиканской партии. Интернет-пользователи отмечали, что произошла «оговорка по Фрейду».

Контрольный вопрос

Илон Маск. www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Постоянные казусы главы Белого дома не могли остаться без комментариев со стороны различных деятелей. Например, глава SpaceX и Tesla Илон Маск иронично отреагировал на его поведение. По его словам, Байдена нужно проверить контрольными вопросами перед применением ядерного оружия.

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например, в какой стране Большие пирамиды и Сфинкс», — пошутил бизнесмен в своем блоге.

В комментариях к публикации пользователи сети поддерживали шуточный призыв предпринимателя. Некоторые и вовсе предложили не мучить лидера США сложными вопросами и лучше спросить, в какой стране находится статуя Свободы.

Здоровье президента США

Не так давно в зарубежной газете New York Times отмечалось, что в последнее время физическое состояние Джо Байдена действительно значительно ухудшилось. Однако причины происходящего никто не оглашал.

В то же время представитель совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби на этой неделе рассказывал, что лидер Штатов прошел медицинское обследование и медики не выявили у него болезни Паркинсона, склероза или других неврологических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сумасшедший президент США довел даже демократов.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.